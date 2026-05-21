Stützend wirkte zunächst, dass es vom Iran-Krieg keine neuen Störfeuer gab. Schwache Wirtschaftssignale aus Europa nahmen die Anleger dann noch hin. Im Verlauf allerdings zeichneten sich Gewinnmitnahmen vor allem bei KI-bezogenen Werten im Technologiesektor ab, wie Börsianer am Nachmittag erklärten. In Deutschland sorgte dies dafür, dass die Infineon-Titel abdrehten, kurz bevor sie erstmals seit 26 Jahren wieder die 70-Euro-Marke erreichten. Zuletzt schrumpfte ihr Kursgewinn auf etwa ein Prozent.