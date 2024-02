In dieser Woche richten sich die Blicke weiter auf die Berichtssaison der Unternehmen. Überraschend veröffentlichte am Montag der Essenslieferdienst Delivery Hero vorläufige Zahlen, womöglich um am Markt für etwas Beruhigung zu sorgen. Für das neue Geschäftsjahr wurde ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) in Aussicht gestellt, das die Erwartungen von Analysten übertraf.