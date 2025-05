In London holen Anleger den 1. Mai nach, die Börse dort bleibt deshalb zum Wochenanfang geschlossen. Auch in Asien ruhte der Handel an den grossen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea. Hierzulande könnten Impulse in dieser Woche von den Bilanzen der Dax- und MDax-Unternehmen kommen, schrieben die Experten von Index Radar. «Über drei Dutzend Firmen berichten - ein echter Stimmungstest.»