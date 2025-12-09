Zur Mittagszeit stieg der Leitindex um 0,3 Prozent auf 24.128 Punkte. Damit hat sich seit dem Tief am 21. November bei unter 23.000 Zählern nunmehr um etwas mehr als 5 Prozent nach oben gearbeitet. Am Freitag wurde dabei auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden. Das Jahr 2025 ist alles in allem bislang mit einem Gewinn von rund 22 Prozent gut verlaufen für den Dax.