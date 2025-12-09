Am Nachmittag stieg der Leitindex um 0,3 Prozent auf 24.128 Punkte. Er hat sich inzwischen von seinem Tief am 21. November um etwas mehr als 5 Prozent nach oben gearbeitet. Am Freitag wurde dabei auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden. Das Jahr 2025 ist alles in allem bislang mit einem Gewinn von etwas mehr als 21 Prozent gut verlaufen für den Dax. Der MDax der mittelgrossen Werte zeigte sich am Dienstagnachmittag prozentual unverändert bei 29.666 Zählern.