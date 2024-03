Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und erstmals über die 18 000-Punkte-Hürde gelugt. Die dazu nötigen positiven Impulse hatten am Morgen die US-Börsen geliefert. Sie waren in den letzten Handelsstunden am Vortag spürbar gestiegen. Am Mittwoch war das Bild an der Wall Street aber eher durchwachsen. All das, ob es im Februar überraschend zu einer Beschleunigung des Preisauftriebs in der weltgrössten Volkswirtschaft gekommen war.

13.03.2024 14:52