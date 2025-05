Im laufenden Jahr weist der Dax ein Plus von bald 22 Prozent auf, während die US-Börsen im Minus liegen. Auf letztere blicken Anleger nach der Feiertagspause am Vortag nun erwartungsvoll. Indikationen lassen auch in New York deutliche Kursgewinne erwarten, die nachvollziehen, dass US-Präsident Donald Trump der Europäischen Union nach seiner jüngsten Zoll-Drohung Aufschub gewährte.