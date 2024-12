Einmal mehr zog der Autosektor die Anleger in den Bann wegen der Aussichten für das kommende Jahr. Wenige Tage nach der UBS kommt nun auch das Analysehaus Jefferies mit einem Favoritenwechsel von Mercedes-Benz zu BMW um die Ecke, der die Aktien der Münchener um 2,2 Prozent nach oben trieb. Im guten Branchenumfeld schafften es aber auch die Mercedes-Aktien mit etwa einem Prozent ins Plus. In der Wochenbilanz der beiden Aktien zeigt sich aber eine klare Differenz mit fast zehn Prozent Plus bei BMW, aber nur knapp zwei Prozent bei Mercedes.