Während zum Beispiel die Aktien von MTU und Sartorius am Dienstag deutlich von den US-Vorgaben profitierten, setzte sich der Dax weiter von der 24.000-Punkte-Marke ab. Über diese war der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt schwungvoll zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er am Dienstag 0,29 Prozent höher bei 24.330,03 Punkten. Der MDax mit den mittelgrossen Werten konnte dem allerdings nicht folgen, indem er 0,23 Prozent auf 30.140,61 Zähler verlor.