"Beim Dax lautet die grosse Frage für diese Woche: Reicht der Rücksetzer der vergangenen Woche schon aus, um Käufer anzulocken oder warten die Kaufwilligen auf noch tiefere Notierungen? Es ist völlig normal, dass sich die Kaufschwelle mit jeder Korrektur weiter nach unten verschiebt", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Experten lenken die Aufmerksamkeit nun auf die Verbraucherpreise für Deutschland am Dienstag, die US-Verbraucherpreise am Mittwoch und die US-Erzeugerpreise am Freitag.