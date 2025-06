KWS Saat waren mit einem Plus von 6,2 Prozent im SDax stark gefragt. Der Saatgut-Hersteller will sich von seinem Maisgeschäft in Nordamerika trennen. Analyst Charlie Bentley vom Investmenthaus Jefferies sieht dies strategisch positiv. Die Geschäftseinheit agiere in einem von hohem Wettbewerb gekennzeichneten Markt mit grossen Anbietern wie Bayer oder Corteva und habe jahrelang Verluste eingefahren.