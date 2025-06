Mehrheitlich im Plus ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax konnte seinen moderaten Anfangsgewinn jedoch nicht halten und sank wieder unter die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten. Am Nachmittag notierte der Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 23.979 Zählern. Damit deutet sich für den Monat Juni eine neutrale Dax-Bilanz an.