Bei schon zuletzt gefragten MDax-Spitzenreiter Aixtron konnten sich die Anleger über ein Kursplus von 7 Prozent auf 16,81 Euro sowie den höchsten Aktienkurs seit September 2024 freuen. Analyst Rohan Bahl von der britischen Bank Barclays hob das Kursziel deutlich an auf nun 20 Euro und stufte die Aktie auf «Overweight» hoch. Chips zum Management der für Künstliche Intelligenz (KI) benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, so seine Begründung./gl/stk