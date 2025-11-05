«Charttechnisch bahnt sich der deutsche Leitindex langsam aber sicher den Weg in eine grössere Korrektur», warnte gleichwohl Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades am Morgen. Insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq hatten die Sorgen der Anleger wegen der hohen Bewertungen am Dienstag für harsche Verluste gesorgt - hier zeichnet sich aktuell ein wenig bewegter Auftakt ab. Dass die US-Privatwirtschaft im Oktober mehr neue Stellen geschaffen hat als erwartet, hatte keinen erkennbaren Kurseinfluss.