Der Konflikt im Nahen Osten, wo die Fronten zwischen dem Iran und den USA nach wie vor verhärtet sind, treibt die Energiepreise nach oben und trübt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter ein. Im April fiel das Ifo-Geschäftsklima um 1,9 Punkte auf 84,4 Punkte. Analysten hatten einen erneuten Stimmungsdämpfer erwartet, waren aber von einem geringeren Rückgang ausgegangen. «Die Hoffnungen auf einen Aufschwung sind vorerst dahin», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage.