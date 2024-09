Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt war das Papier der Commerzbank klarer Favorit. Die Unicredit ist mit einer umfangreichen Beteiligung bei dem viertgrössten deutschen Finanzinstitut eingestiegen und könnte diese womöglich weiter ausbauen. Nach dem Erwerb von Staatsanteilen und Käufen am Markt hält die italienische Bank derzeit rund neun Prozent. Die Unicredit will bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, bei Bedarf mehr als 9,9 Prozent der Commerzbank übernehmen zu dürfen. Das heizt Übernahmespekulationen an. Der Börsenwert der Commerzbank zog zuletzt fast 18 Prozent auf rund 17,5 Milliarden Euro an.