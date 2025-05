Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Borussia Dortmund mit Gewinnmitnahmen im Fokus. Kurzzeitig ging ihr Kurs sogar um einen zweistelligen Prozentsatz zurück. Der Fussball-Bundesligist hatte sich am letzten Spieltag die Teilnahme an der lukrativen Champions League gesichert. An der Börse hatten die Anleger allerdings bereits vorgefeiert. So war es für den Kurs in der Vorwoche um rund 25 Prozent aufwärtsgegangen, seit sich der BVB am vorletzten Spieltag mit einem Überraschungssieg beim Ex-Meister Leverkusen eine sehr gute Ausgangsposition gesichert hatte. Zuletzt notierten die Papiere am Montag 5,2 Prozent tiefer.