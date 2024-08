Unternehmensseitig ist es nach der Berichtssaison und am Ende der Sommerurlaubszeit ruhig geworden. Chipwerte waren gefragt, nachdem die Branche in den USA am Montag der Favorit gewesen war. Unterstützung kommt auch angesichts eines Milliarden Dollar schweren Zukaufs des Halbleiterkonzerns AMD , der zum KI-Primus Nvidia aufholen will. Infineon legten um 0,6 Prozent zu, Aixtron um 0,4 Prozent und Süss Microtec sowie Elmos gewannen 1,4 Prozent und 2,7 Prozent.