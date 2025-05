Der Dax hat sich am Donnerstag nach dem jüngsten Rekordlauf stabilisiert. Am Morgen sank der deutsche Leitindex zwar noch in Richtung 23.300 Punkte und damit unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat März. Am Nachmittag verringerte er seine Verluste aber und legte um 0,13 Prozent auf 23.559,25 Punkte zu. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen stieg um 0,55 Prozent auf 29.659,40 Zähler. Die gemischt ausgefallenen US-Konjunkturdaten, darunter Einzelhandelsumsätze und wöchentliche Arbeitsmarktdaten, bewegten kaum.