Nach dem jüngsten Aufschwung ist der deutsche Aktienmarkt verhalten in das zweite Halbjahr gestartet. Etwas Unterstützung bieten besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten. Auf stärkere Impulse von der Wall Street muss die hiesige Börse am Montag aber wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA zum Wochenauftakt niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden.

03.07.2023 11:57