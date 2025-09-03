Der Dax hat nach seiner Talfahrt am Vortag zur Wochenmitte stabilisiert. Eine gewisse Unterstützung kommt von der Wall Street. Sie hatte tags zuvor zwar etwas schwächer geschlossen, zugleich aber ihre Verluste im Handelsverlauf bis zum Ende hin deutlich verringert. Der neue Handelstag dürfte dagegen ohne klare Richtung beginnen, da nur für die stark mit Technologiewerten besetzte Nasdaq-Börse eine weitere Erholung erwartet wird. Der bekannteste Wall-Street-Index, der Dow Jones Industrial , dürfte dagegen kaum verändert starten.