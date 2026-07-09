In Asien stabilisierten sich an diesem Morgen die Aktienmärkte. Dem südkoreanische Kospi , der besonders unter dem vorläufigen Ende der KI-Rally gelitten hatte und nun zurück ist auf Mai-Niveau, gelang am Ende des Handelstages der Dreh ins Plus. Hierzulande half dies auch Infineon mit plus 1,2 Prozent im Dax. Im MDax erholten sich Aixtron , Jenoptik , Elmos oder auch Suss Microtec etwas mit Gewinnen zwischen knapp 4 und 5,5 Prozent.