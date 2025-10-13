Stephen Innes, Managing Director bei SPI Asset Management, sprach von einem «Verhandlungstheater» und verglich die neuerliche Eskalation mit einem Schachspiel, «bei dem jeder Zug ebenso für die Kamera wie für das Brett gemacht wird». Bei Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets, weckte der Dax-Absturz am Freitag «böse Erinnerungen» an eine Zeit, die man schon hinter sich gewähnt habe. Nun werde wieder auf eine Einigung zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften gesetzt.