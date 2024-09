Kurz nach US-Handelsbeginn stehen noch Stimmungsdaten aus dem viel beachteten US-Dienstleistungssektor an. Am Dienstag hatten etwas enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie die jüngsten Verluste an den Aktienmärkten ausgelöst. Der zuvor im Handelsverlauf erreichte Rekord von 18.990 Punkten liegt für den Dax inzwischen in einiger Ferne.