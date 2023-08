Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA hat sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt eine etwas vorsichtigere Haltung durchgesetzt. Der Dax , der am Morgen in der Spitze noch um gut ein Prozent gestiegen war, gab die Gewinne wieder ab. Am frühen Nachmittag trat der deutsche Leitindex mit 15 726 Punkten quasi auf der Stelle.

24.08.2023 14:43