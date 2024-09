An die Spitze des Dax setzten sich am Mittag BASF . Um bis zu fast 6 Prozent ging es aufwärts, zuletzt betrug das Plus noch 3,3 Prozent. Der unter Druck stehende Chemiekonzern will Kreisen zufolge am Kapitalmarkttag in der kommenden Woche einen weitreichenden Umbau ankündigen.