Vor möglicherweise richtungsweisenden Quartalsbilanzen mehrerer Dax-Unternehmen im Verlauf der Börsenwoche haben sich Anleger am Montag noch zurückgehalten. Der Dax gab am frühen Nachmittag leicht nach auf 24.262 Punkte. Am Freitag hatte sich der Dax seinem Rekordhoch genähert, dann hatten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt.