Beim Dax müssen die Anleger am Freitag weiter von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Weil sie sich am Vormittag nicht für eine klare Tendenz entscheiden konnten, blieb der Leitindex auf Abstand zur Tausendermarke, deren Überwindung im Laufe der Woche immer wieder gescheitert war. Zu Wochenschluss dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen.