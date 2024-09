Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch kaum bewegt. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Abend halten sich die Investoren zurück. Der deutsche Leitindex lag gegen Mittag mit 0,1 Prozent leicht im Minus bei 18.713 Zählern. Damit hält sich der Dax in Schlagweite zum Rekordhoch vom Monatsanfang knapp unter 19.000 Punkten.