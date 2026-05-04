Im Iran-Krieg bleibt die Lage derweil angespannt. Die USA wollen am Montag eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Strasse von Hormus feststecken. Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative «Projekt Freiheit» drohte US-Präsident Donald Trump, dagegen mit Härte vorzugehen. Irans Militärführung wiederum droht vor dem Hintergrund der neuen US-Initiative mit Angriffen.