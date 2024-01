Der Dax hat am Freitag die tags zuvor negative Überraschung durch US-Inflationsdaten abgeschüttelt. Am Nachmittag gewann der Leitindex 0,76 Prozent auf 16 672,32 Zähler. An den Zinserwartungen habe sich nach der etwas höher als angenommen ausgefallenen US-Teuerung nichts geändert, konstatierten die Analysten der ING Bank. Zudem fielen am Freitag US-Erzeugerpreise etwas schwächer aus als erwartet. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell im Plus.

12.01.2024 14:56