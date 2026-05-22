Verluste gab es umgekehrt bei einigen Chemiewerten, die zuletzt von Anlegern als Profiteur der Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs gegolten hatten. Daraufhin mehren sich neuerdings die Abstufungen. Gleich zwei davon gab es vor dem Wochenende von JPMorgan und Goldman Sachs für Lanxess . Die Aktien sackten ab, auch wenn man den Kurs um die Auszahlung der Dividende bereinigt. Am Freitag wurden viele Werte ex Dividende gehandelt, darunter auch die Dax-Werte Fresenius Medical Care (FMC) und Vonovia .