Im Dax stiegen Airbus auf ein weiteres Rekordhoch, gaben die Gewinne dann aber wieder ab. Analysten lobten die Zahl der 73 im September ausgelieferten Flugzeuge. Auch Siemens Energy erreichten eine Höchstmarke. Hier setzen Anleger weiterhin auf den Megatrend Elektrifizierung, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Zudem äusserte sich die Bank RBC positiv zu den Aktien.