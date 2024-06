Die Aktien von SAP stiegen nach positiv interpretierten Quartalszahlen des Konkurrenten Oracle um 1,9 Prozent. Zudem kündigte Oracle einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Technologie-Riesen Microsoft und dem ChatGPT-Erfinder OpenAI an. Ferner will der Suchmaschinenriese Google Oracle-Datenbanktechnik in seiner Cloudplattform anbieten.