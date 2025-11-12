Zu den Neunmonatszahlen des Versorgers RWE sagte ein Händler, sie seien ausgesprochen solide. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts am Standort eines ehemaligen Kraftwerks in Grossbritannien trug dazu bei, dass der Gewinnrückgang weniger stark ausfiel als gedacht. Die Papiere gewannen 5,6 Prozent. Für die Titel des Energiekonzerns Eon ging es hingegen nach Zahlen um 4,7 Prozent nach unten. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen.