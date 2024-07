Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen liess den Dax am Nachmittag um 0,3 Prozent auf 18.588 Zähler zulegen. Damit bleibt ein Hoch seit Mitte Juni für den Index in Reichweite. Als Bilanz dieser Börsenwoche bahnt sich ein Plus von gut einem halben Prozent an.