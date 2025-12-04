Vor allem der Dow hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Am Donnerstag werden für die US-Börsen überschaubare Gewinne indiziert. «Rückenwind für die Wall Street kommt weiter von der Zinsseite», schrieb Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Schlechte Nachrichten von der Konjunktur seien derzeit gute Nachrichten für die Börsen, «da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in der kommenden Woche noch etwas höher steigt». In der kommenden Woche entscheidet die Notenbank Fed über das Zinsniveau.