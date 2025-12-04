Kursgewinne gab es im Autosektor. Die Bank of America hat eine positivere Haltung zur Aktie von Mercedes-Benz , diese legte um gut 4 Prozent zu. Die Investmentbank stufte zudem die Papiere der Porsche-Holding auf «Buy» hoch, die Anteilsscheine stiegen an der Dax-Spitze um 5 Prozent. Kursstützend kam hinzu, dass US-Präsident Donald Trump Vorgaben für den Kraftstoffverbrauch von Autos und leichten Nutzfahrzeugen lockern will.