Zwar gilt eine weitere Zinssenkung in den USA unter Beobachtern als ausgemacht, doch dürfte der Markt den im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationsdaten noch einmal besondere Beachtung schenken. Angesichts der bisher hartnäckigen Teuerung in den Vereinigten Staaten und einem schwächelnden Arbeitsmarkt steht insbesondere der für die US-Notenbank Fed relevante PCE-Bericht im Fokus, bei dem es um die privaten Ausgaben der amerikanischen Konsumenten geht. Allerdings sind die Zahlen für September. «Der Einfluss auf Zins- und Investitionsentscheidungen dürfte dementsprechend begrenzt sein», glaubt der Robmarktes-Experte.