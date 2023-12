Befeuert von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank Fed war der deutsche Leitindex am Vortag in den ersten Handelsminuten erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17 000 Punkten gesprungen. Kurz danach ging der Rekordjagd dann der Schwung aus, weil die Währungshüter der EZB anders als ihre US-Kollegen die Hoffnungen auf schon bald niedrigere Zinsen dämpften. Damit hatte die Europäische Zentralbank der seit November laufenden Börsenrally ein wenig Wind aus den Segeln genommen. Die Signale hinsichtlich der weiteren Geldpolitik seien nunmehr gespalten und die Investoren in Europa verunsichert, schrieb Marktkenner Pierre Veyret vom Broker Activtrades.