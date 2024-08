Gestützt von freundlich erwarteten US-Börsen hat der Dax am Freitag die Marke von 18.600 Punkten übersprungen. Nach einem Rücksetzer in den USA am Vortag zeichnen sich nun wieder Gewinne ab. Anleger weltweit erhoffen sich von der im Verlauf des Nachmittags anstehenden Rede von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell in Jackson Hole konkretere Signale über eine erste, womöglich in Kürze anstehende Zinssenkung.