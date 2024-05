Der Dax hat am Dienstag einen weiteren Schritt in Richtung Rekordhoch unternommen. An einem wieder einmal heissen Berichtssaison-Tag stand der Leitindex am Nachmittag 0,63 Prozent höher bei 18 289,51 Punkten. Zuletzt auch davon angetrieben, dass sich Anleger verstärkt Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung durch die Notenbank Fed machen, erklomm er den höchsten Stand seit vier Wochen.