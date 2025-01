Geschäftszahlen des Betreibers von Finanzplattformen Hypoport kamen am Markt gut an. Die Aktien setzten sich mit plus 9,2 Prozent klar an die Spitze des MDax. Ein negativer Kommentar der Bank of America zu Delivery Hero drückte die Aktien mit minus 2,7 Prozent an das Ende des MDax.