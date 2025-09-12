Bei den zuletzt abgerutschten Aktien von Hannover Rück sorgte eine Kaufempfehlung der UBS für Auftrieb. Für die Papiere des Rückversicherers ging es an der Dax-Spitze um 2,1 Prozent nach oben. Auch der Kurs von Munich Re folgte diesem Muster mit plus 1,1 Prozent. Hannover Rück seien sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb UBS-Analyst Will Hardcastle. Er geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird.