In Deutschland sorgte die RTL Group am Freitag für einen Paukenschlag mit der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky Deutschland. Der RTL-Kurs schnellte an der MDax-Spitze zuletzt um knapp 14 Prozent nach oben. Dies sorgte für Fantasie im Streaming-Bereich. Laut Mitteilung des Grossaktionärs Bertelsmann schliesst der Medienkonzern mit künftig rund 11,5 Millionen zahlenden Streaming-Abonnenten in Deutschland zu den grossen US-amerikanischen Wettbewerbern auf.