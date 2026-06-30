Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag kräftige Kursgewinne gefolgt. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag deutlich nach oben gegangen und für den Handel am Dienstag werden weitere Gewinne erwartet. Mit diesen guten Vorgaben ging es mit dem deutschen Leitindex Dax am Nachmittag um 1,4 Prozent auf 24.973 Zähler nach oben. Vorübergehend liess der Dax wieder die Marke von 25.000 Punkten hinter sich.