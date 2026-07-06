Der Dax hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten getestet. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten. So mancher Analyst zweifelt daran, dass der Höhenflug weiter gehen wird. Charttechniker Christoph Geyer spricht von einem inzwischen überkauften Markt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verweist auf die zuletzt «relativ schwachen Umsätze», denn sie setzten ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des Dax-Ausbruchs.