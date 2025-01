Am deutschen Aktienmarkt hat es zum Auftakt in das neue Börsenjahr nur kurz frischen Schwung gegeben. Der Dax sprang am Donnerstag in den Anfangsminuten erstmals seit Mitte Dezember wieder die über die 20.000-Punkte-Marke, konnte sich dort aber nicht halten. Aussagekräftige Kurse wird es wohl auch erst in einigen Tagen geben, wenn mehr Investoren wieder ins Marktgeschehen eingreifen.