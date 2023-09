Angesichts erneut enttäuschender Konjunkturdaten aus China haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Leitindex Dax stagnierte am frühen Dienstagnachmittag bei 15 825,58 Punkten, nachdem er am Vormittag zwischenzeitlich fast ein Prozent eingebüsst hatte.

05.09.2023 15:00