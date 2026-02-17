Für die Aktien des Softwareherstellers Teamviewer ging es auf ein weiteres Rekordtief. Sie verloren gut 4 Prozent, die Papiere des Autozulieferers Aumovio gar gut 7,5 Prozent. Laut dem Analysehaus Bernstein Research sind bei beiden Papieren die Verdrängungsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht eingepreist. Aumovio belaste hier vor allem der Wandel hin zu Softare-definierten-Fahrzeugen.